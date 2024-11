Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei a fost activat de prefectul de Suceava

In contextul celor doua avertizari meteorologice valabile in perioada 21-22 noiembrie a.c., vizand intensificari ale vantului, viscol puternic si ninsori abundente, prefectul judetului Suceava a dispus activarea, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, a Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei in vederea asigurarii fluxului informational cu privire la evolutia situatiei operative si fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece, a anuntat ... citește toată știrea