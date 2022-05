Centrul pentru Sustinerea Traditiilor Bucovinene se va numi "George Sarbu"

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a deplans moartea maestrului George Sarbu si a anuntat ca in memoria lui va propune schimbarea denumirii Centrului pentru Sustinerea Traditiilor Bucovinene in Centrul "George Sarbu".Primarul a transmis un mesaj in care arata ca, pentru orasul Suceava, ziua de vineri, 27 mai, in care George Sarbu a plecat la Ceruri, a fost una trista..."Am avut un deosebit respect pentru maestrul George Sarbu. Municipalitatea suceveana l-a rasplatit cu titlul de Cetatean de ... citeste toata stirea