Centrul Regional de Proceduri de Azil Radauti a procesat aproape 1.000 de cereri

> Totodata, a eliberat peste 3.500 de permise de sedere persoanelor stramutate din UcrainaPolitistii din cadrul Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil Radauti, care are competente in judetele Suceava, Botosani, Iasi si Neamt, au depus eforturi, in cursul anului 2023, in gestionarea si solutionarea cererilor de azil, aflam dintr-un comunicat. In cursul anului trecut, 951 de cereri au fost procesate, iar 898 dintre acestea au fost solutionate in etapa administrativa. ... citește toată știrea