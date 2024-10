Centura ocolitoare Gura Humorului este un proiect faraonic al lui Gheorghe Flutur

Secretarul executiv al PSD Suceava, Cristian Sologon, a transmis un comunicat de presa in care critica activitatea presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, acuzandu-l de "12 ani de minciuni si promisiuni neindeplinite".Sologon a mentionat ca Flutur, dupa mai mult de un deceniu in fruntea judetului, a lasat in urma doar planuri si desene de infrastructura, fara realizari concrete. Acesta sustine ca fostul presedinte al CJ a cheltuit 500.000 de euro din bugetul judetean pentru un studiu de ... citește toată știrea