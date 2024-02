Cercetat penal dupa ce a fost prins cu 29 kg de tutun de narghilea in PTF Siret

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret cerceteaza un cetatean ucrainean, care a incercat sa sustraga de la controlul vamal 29 kg de tutun de narghilea. Microbuzul in care a fost descoperit tutunul de narghilea a fost indisponibilizat la sediul institutiei, in vederea continuarii cercetarilor.Potrivit STPF Suceava, duminica, 25 februarie, in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de iesire din tara, s-a prezentat un ... citește toată știrea