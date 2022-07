Ceremonial de depunere de flori la statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare

> Ion Lungu: Avem obligatia morala sa-l sarbatorim in fiecare an pe cel mai mare roman din toate timpurileMunicipalitatea suceveana a organizat, sambata, la implinirea a 518 ani de la trecerea la cele vesnice a lui Stefan cel Mare si Sfant, un ceremonial de depunere de flori la statuia ecvestra a domnitorului.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca, avand in vedere ca gloria si maretia lui Stefan cel Mare a avut loc la Suceava, in Cetatea de ... citeste toata stirea