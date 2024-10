Cetatea 1932 Suceava a castigat derbiul cu Bradul Putna

Derbiul etapei a IX-a a Ligii a IV-a de fotbal a fost disputa dintre Bradul Putna si Cetatea 1932 Suceava. La finele saptamanii trecute, liderul campionatului, formatia suceveana, s-a impus cu 3-0 la final in fata unei echipe gazda ce si-a trecut in cont doua bare, in conditiile in care n-a putut conta pe doi jucatori importanti, Vasile Danila si Florin Acsinte, iar Mihai Roman a fost nevoit sa paraseasca terenul inca din minutul 4, din cauza unei accidentari. Pentru Cetatea 1932 Suceava au ... citește toată știrea