"Cetatea de Rock a Sucevei" revine in 2024 in santul de aparare al Cetatii de Scaun

> Potrivit organizatorilor festivalului, lineup-ul (in romaneste: desfasuratorul) urmeaza sa fie anuntat in curandIntre 23 si 25 august a.c., fanii muzicii rock sunt invitati sa se alature la unul dintre asteptatele evenimente ale anului, "Cetatea de Rock a Sucevei".Muzeul National al Bucovinei a transmis, marti, ca in cadrul etapei a doua de restaurare a Cetatii de Scaun a Sucevei, "evenimentul va permite revenirea in locul consacrat in Santul de Aparare al Cetatii, ceea ce inseamna ca ... citește toată știrea