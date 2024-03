Cetatea de Scaun a Sucevei, redeschisa pentru vizitare. A fost construita de Petru I Musat si fortificata de Stefan cel Mare

Cetatea Sucevei a fost principala resedinta a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani. Ansamblul arhitectonic medieval a fost consolidat si completat in perioada 2011-2015, fiindu-i redat aspectul impunator, intrat in legenda, dar si stralucirea princiara din trecut.Podul de acces catre cetate a fost refacut FOTO Muzeul National al Bucovinei"Incepand cu 1 martie 2024, redeschidem Cetatea pentru vizitare! Ca in povesti, ne-am dat peste cap si am terminat podul cel nou al Cetatii de ... citește toată știrea