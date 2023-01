Cheltuieli de patru ori mai mari cu iluminatul public

> Investitii de modernizare cu lampi LED se vor face pe 50 de strazi"Avem un buget generos la iluminat public" a anuntat ieri, intr-o conferinta de presa, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.Conform edilului-sef, prin proiectul de buget sunt prevazute alocari de aproximativ 14 milioane de euro, o suma de patru ori mai mare in comparatie cu cea de anul precedent."Suma pentru iluminat public in acest an este 13,99 de milioane de lei, de patru ori mai mare decat anul trecut. Sigur, aici ... citeste toata stirea