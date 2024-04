Cherestea si busteni in valoare de peste 10.000 lei confiscate de politisti

Politistii suceveni anunta ca au continuat activitatile de verificare si control in ceea ce priveste transporturile de material lemnos, dar si modul de depozitare si comercializare.Astfel, au fost identificate mai multe transporturi neconforme, fiind aplicate sanctiuni contraventionale si fiind confiscate cantitatile de material lemnos transportate ilegal.Potrivit IPJ Suceava, in data de 4 aprilie, ora 6:25, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, desfasurand activitati in ... citește toată știrea