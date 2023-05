Politistii din Sectia 13 Politie Rurala Balcauti si Sectia 4 Politie Rurala Galanesti au efectuat operatiuni de control in localitatile Gramesti si Fratautii Vechi, soldate cu confiscarea unor cantitati semnificative de cherestea si material lemnos.La data de 26 mai 2023, in jurul orei 04:20, politistii din Sectia 13 Politie Rurala Balcauti au oprit o autoutilitara in localitatea Gramesti, comuna Gramesti. Conducatorul auto, un barbat in varsta de 46 de ani, transporta material lemnos si a ... citeste toata stirea