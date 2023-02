Cinci denunturi penale pentru incalcarea grava a legislatiei privind gospodarirea apelor

> Controalele facute de inspectorii SGA in anul 2022 s-au soldat cu 47 de amenzi in valoare de 2,27 de milioane de lei si cu 12 avertismenteLa peste doua milioane de lei se ridica valoarea amenzilor aplicate in anul 2022 de inspectorii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA), se arata in Raportul privind activitatea institutiei sucevene in anul trecut.Potrivit acestuia, pe latura de constatare si aplicare a contraventiilor prevazute de legislatia in domeniul gospodaririi apelor, personalul ... citeste toata stirea