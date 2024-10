Cinci firme au fost amendate cu 100.000 de lei pentru munca nedeclarata

Inspectorii de munca suceveni au depistat, in luna august, cinci angajatori care au primit la munca persoane fara forme legale de angajare, anunta seful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, Romeo Butnariu.Inspectorul-sef precizeaza ca, in ultima luna a verii 2024, pe linia relatiilor de munca, lucratorii din subordine au efectuat 169 de controale, care s-au lasat cu 39 de sanctiuni contraventionale si amenzi aplicate in valoare de 123.000 de lei.Romeo Butnariu face cunoscut ca, ... citește toată știrea