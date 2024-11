Cinci medalii de aur si una de argint obtinute de inventatorii de la USV

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a participat, in perioada 16 - 18 octombrie a.c., la cea de-a XLVIII-a editie a International Invention Show "INOVA Budi Uzor - Be the role model", care s-a desfasurat in Croatia, la Zagreb.La editia din acest an, sustinuta de World Inventors and Intellectual Property Associations (WIIPA) si Zagreb Inventors Association, INOVA a prezentat publicului larg peste 500 de inventii din intreaga lume: Taiwan, India, Indonezia, Malaysia, Polonia, Thailanda, ... citește toată știrea