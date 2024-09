Cinci ofiteri si sase subofiteri au fost avansati in grad cu ocazia Zilei Pompierilor

Cu prilejul Zilei Pompierilor, sarbatorita pe 13 septembrie, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, cinci ofiteri si sase subofiteri au fost avansati in grad, in semn de recunoastere a activitatii lor deosebite.Aflam ca cei zece pompieri "s-au remarcat prin profesionalismul si devotamentul de care au dat dovada in indeplinirea atributiilor de serviciu".In cadrul ceremoniei, inspectorul-sef al pompierilor suceveni le-a adresat un mesaj de multumire ... citește toată știrea