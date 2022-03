Cinci studenti ai USV au primit burse private a cate 2.000 de lei

Cinci studenti ai USV au beneficiat de burse private.Astfel, vineri, intr-un cadru festiv, Endava Romania SRL a oferit cinci burse, in valoare de 2.000 lei net fiecare, unor studenti ai Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din Suceava, studenti care s-au remarcat in domeniul algoritmilor si metodelor de automatizare a navigarii si introducerii de date in aplicatii software, al algoritmilor bazati pe machine learning, recunoastere de imagini si comenzi vocale si ... citeste toata stirea