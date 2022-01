Cine este principalul suspect al jafului armat din Suceava. A vrut sa fuga in timpul perchezitiilor

Politistii suceveni l-au identificat si prins in mai putin de 24 de ore de la comiterea faptei pe principalul suspect al jafului armat produs intr-o cafenea din comuna Iaslovat a judetului Suceava. Principalul suspect al jafului armat de la Iaslovat, judetul Suceava, este Elisei Boca, un tanar de doar 21 de ani, din orasul Cajvana. In cursul zilei de marti, 25 ianuarie, politistii au obtinut un mandat de perchezitie pentru locuinta acestuia.Surse din randul anchetatorilor au transmis ca in ... citeste toata stirea