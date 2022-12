Ciocanesti, Manastirea Humorului, Cosna si zonele turistice ale oraselor Falticeni si Siret au devenit statiuni turistice de interes local

Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 28 decembrie, o hotarare pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes local."Inca o veste buna, la final de an! Romania are 35 noi statiuni turistice de interes local. Incepand de acum, acestea se vor putea bucura de noi oportunitati de dezvoltare, printre care mentionez atragerea de investitori si finantari, in scopul maximizarii potentialului zonelor si, foarte important, o crestere a numarului de ... citeste toata stirea