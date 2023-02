Circa 10.000 de operatiuni la inmatricularea vehiculelor si alte 4.500 de operatiuni de preschimbare permise

Prefectura Suceava a anuntat ca si in luna februarie, in vederea remedierii decalajului la operatiuni de ghiseu pentru operatiuni vizand permisele de conducere sau la inmatriculari, se va lucra suplimentar si in zilele de sambata, prin ordin al prefectului.Subinspectorul de politie Butnariu Cosmin-Vasile, imputernicit sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (SPCRPCIV) Suceava a prezentat, luni, prefectului Alexandru Moldovan, ... citeste toata stirea