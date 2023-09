> Mai importante sunt transportul public si transportul alternativCirculatia autoturismelor in municipiul Suceava este ultima prioritate a studiului de fluidizare a traficului in municipiul Suceava.Consilierul local PNL Adrian Aramescu a intrebat-o in recenta sedinta a CL pe reprezentanta firmei de proiectare cum se va fluidiza traficul prin aceasta operatiune."Prin acest proiect se incurajeaza transportul public astfel incat vehiculele sa circule cu dificultate si transportul public sa aiba ... citeste toata stirea