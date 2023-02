Circulatie in conditii de iarna in zona de munte a judetului Suceava dupa ninsorile din ultimele ore

In urma ninsorilor din ultimele ore pe drumurile nationale din zona de munte a judetului Suceava se circula in conditii de iarna.Prefectura Suceava a anuntat ca pe caile de circulatie rutiere administrate de Sectia Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc circulatia este asigurata in conditii de iarna, fara probleme deosebite, in pofida precipitatiilor sub forma de ninsoare care s-au inregistrat pe tot parcursul noptii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea