Circulatie in conditii de iarna pe drumurile nationale din judet

> Ieri erau sectoare de zapada framantata de pana la 3 centimetriIn judetul Suceava, circulatia pe drumurile nationale se efectua si ieri in conditii de iarna.Potrivit DRDP Iasi, carosabilul se prezenta acoperit cu sectoare de zapada framantata in strat de pana la 3 cm, cauzat in special de viscolul la sol.Ieri a nins viscolit in judetele Suceava, Neamt, Botosani si Bacau, dupa o noapte de ninsori abundente.Pentru asigurarea circulatiei, echipele DRDP Iasi au transmis ca au actionat cu ... citeste toata stirea