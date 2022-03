CJ si Arhiepiscopia intra in parteneriat pentru reabilitarea si restaurarea prin PNRR a sase manastiri si patru biserici de lemn

> Gheorghe Flutur: Facem un pas important in salvarea, promovarea si punerea in valoare a acestor obiective pe care le are judetulConsiliul Judetean Suceava a aprobat, ieri, in sedinta de indata, incheierea unui parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor in vederea reabilitarii si restaurarii mai multor biserici si manastiri, sursa de finantare fiind Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Presedintele CJ, Gheorghe Flutur, a spus ca a propus acest parteneriat pentru ... citeste toata stirea