CJ Suceava a aprobat acordarea unui sprijin financiar de urgenta judetelor Galati si Vaslui, afectate de inundatii

Consiliul Judetean Suceava a aprobat, marti, in unanimitate, alocarea unor sume de bani judetelor Galati si Vaslui in regim de urgenta.Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a convocat ieri o sedinta de indata a CJ Suceava, pentru acordarea unui sprijin financiar de urgenta judetelor Galati si Vaslui.Gheorghe Flutur a spus ca nu a uitat solidaritatea unor administratii din Romania, respectiv consilii judetene si primarii, in 2020, cand judetul Suceava a trecut prin ce