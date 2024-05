CJ Suceava a aprobat modernizarea energetica a SCJU prin PNRR

> Potrivit sefului administratiei judetene, la functionarea Spitalului Judetean, se vor face economii anuale de un milion de euroConsiliul Judetean Suceava a aprobat, vineri, in sedinta de indata, documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici pentru implementarea, in parteneriat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, a proiectului "Renovarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava" in cadrul Programului ... citește toată știrea