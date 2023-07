In primul semestrul al anului 2023, veniturile totale ale judetului s-au ridicat la 256,877 de milioane de lei, reprezentand 76,81% din veniturile pe care se conta in perioada analizata. Asa se arata in proiectul de HCJ privind aprobarea executiei bugetelor judetului Suceava la data de 30 iunie 2023, in care se subliniaza ca, din suma mentionata, 77 de milioane de lei sunt veniturile proprii, acestea din urma fiind cu 20,1% mai mari in raport cu prevederea bugetara aferenta primei jumatati a ... citeste toata stirea