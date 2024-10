CJ Suceava construieste locuinte pentru persoane cu dizabilitati, ceea ce va permite licentierea tuturor centrelor din judet conform noilor standarde

Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, a anuntat ca institutia are in desfasurare un proiect de construire a trei locuinte destinate persoanelor cu dizabilitati in comuna Cacica. Acestea vor fi finalizate pana la sfarsitul anului si vor oferi cate opt locuri fiecare. Flutur a explicat ca, in total, noua astfel de locuinte vor fi finalizate in intreg judetul Suceava pana la sfarsitul anului.In cadrul unei declaratii, presedintele CJ Suceava a mentionat ca, prin Directia ... citește toată știrea