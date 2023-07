Consiliul Judetean Suceava urmeaza sa adopte in sedinta din luna iulie finantarea cu 45,47 milioane de lei a proiectului "Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnita - Holda (DN17B), judetul Suceava" - etapa a II-a. Aceasta initiativa face parte din Programul National de Investitii "Anghel Saligny", care vizeaza modernizarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene.Potrivit initiatorului, ... citeste toata stirea