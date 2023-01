CJ Suceava vrea sa aduca mai multi turisti din Italia, Israel, Franta sau Republica Moldova

foto: Constantin Rotari> Administratia judeteana participa la targuri de turism organizate in Milano, Tel Aviv, Paris si ChisinauConsiliul Judetean Suceava isi propune sa atraga mai multi turisti in judet motiv pentru care vrea sa participe la mai multe targuri de turism in urmatoarele trei luni."Promovarea potentialului turistic al judetului la evenimentele de profil, desfasurate in tara si in strainatate, si organizarea diverselor evenimente cu caracter turistic pe plan local, regional ... citeste toata stirea