CJ Suceava vrea sa amenajeze un nou traseu de piste de biciclete de la Aeroport pana in judetul Iasi trecand prin judetul Botosani

Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, joi, ca CJ Suceava va depune un nou proiect pentru piste de biciclete finantat prin PNRR, in parteneriat cu judetele Botosani si Iasi.Potrivit acestuia, traseul pleaca de la Aeroportul "Stefan cel Mare Suceava", include municipiul si zona Suceava, cu Manastirile UNESCO din Suceava si Patrauti, trecand apoi prin Dragomirna Adancata, Hantesti si Liteni. In judetul Botosani, trece prin Bucecea si continua prin judetul Botosani, apoi intra in ... citeste toata stirea