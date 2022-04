CJSU Suceava a dispus masuri pentru fluidizarea traficului auto in PTF Siret

> Autovehiculele retinute in vama si care blocheaza culoarele de tranzitare vor fi relocateComitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava (CJSU) a avut, marti, in Vama Siret, o sedinta tehnica generata de necesitatea fluidizarii traficului auto din PTF Siret.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, in urma discutiilor dintre autoritatile romane si cele ucrainene, s-a ridicat problema cresterii, in viitorul apropiat, a traficului rutier de mare tonaj, in special cu ajutoare ... citeste toata stirea