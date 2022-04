CJSU Suceava dispune noi masuri de interventie ca urmare a prezentei ursilor in zonele locuite din Bazinul Dornelor. Autoritatile implicate vor efectua exercitii de interventie de alungare, tranchilizare, recoltare, relocare si se vor dota cu custi de tra

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava s-a intrunit, miercuri, in sedinta extraordinara in cadrul careia a analizat situatiile de urgenta generate de prezenta ursilor in zonele de locuit urbane/rurale din Bazinul Dornelor si a dispus masuri in vederea limitarii si inlaturarii riscurilor produse de acestia./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 ... citeste toata stirea