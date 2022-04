CL dezbate impozitele pe care le vor plati falticenenii anul viitor

Consilierii locali falticeneni vor dezbate in sedinta de astazi un proiect de hotarare ce vizeaza stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023.Propunerea executivului este de a mentine acelasi nivel al impozitelor si taxelor ca cel din acest an. Insa exista totusi o majorare, respectiv ajustarea cu rata inflatiei."Conform art. 491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul oricarui ... citeste toata stirea