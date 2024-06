CL Suceava a aprobat 100.000 lei pentru Zilele Sucevei de la mall

> Printre argumente, spiritul Sanzienelor si micii facuti pe carbuniConsiliul Local Suceava a aprobat, marti, alocarea sumei de 100.000 de lei (20.000 de euro) pentru organizarea unor manifestari de Zilele Sucevei si in parcarea Iulius Mall, iar primarul Ion Lungu a argumentat ca in parcarea acestui mall se vor putea face mici la gratar pe carbuni, ceea ce in zona centrala nu este permis."Ca sa pastram spiritul Sanzienelor, avem o solicitare de la Iulius Mall sa facem impreuna o asociere cu ... citește toată știrea