CL Suceava a aprobat rectificarea in plus a bugetului local

> Primarul Vasile Rimbu: Incet-incet vom acoperi datoriile, vom reveni la linia de plutire si vom vasli catre succesConsiliul Local Suceava a aprobat, joi, in sedinta extraordinara, rectificarea in plus a bugetului local la venituri cu aproape 6 milioane de lei, din care se vor plati datorii la reparatii strazi, salubrizare si deszapezire.Primarul Sucevei, Vasile Rimbu, a spus ca si-ar dori cat mai multe proiecte de hotarare cu rectificari pozitive."Mai in gluma, mai in serios, imi doresc ... citește toată știrea