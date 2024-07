Cladirea principala a Serviciului Pasapoarte Suceava intra in renovare

> Activitatea cu publicul se va desfasura in spatiile reabilitateProiectul "Renovare integrata - consolidare seismica si renovare energetica moderata a cladirii in care isi desfasoara activitatea Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Suceava", promovat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), intra intr-o noua etapa de dezvoltare.Aflam ca lucrarile de construire si amenajare a corpurilor de cladire C1 si C2, amplasate in curtea din spatele sediului principal al ... citește toată știrea