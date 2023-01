Clopotele tuturor bisericilor din Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor vor rasuna in 24 ianuarie, la ora 12:00, timp de un minut

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat ca in data de 23 ianuarie 2023 in toate unitatile de cult de pe raza eparhiei vor fi oficiate slujbe de Te Deum de multumire pentru realizarea Unirii Principatelor, iar toate clopotele vor rasuna la ora 12:00 timp de un minut.Potrivit unei informari a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, avand in vedere faptul ca la data de 24 ianuarie 2023, se implinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), eveniment crucial din istoria ... citeste toata stirea