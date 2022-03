Clubul sucevean He Pai a cucerit 66 de medalii

In perioada 12-13 martie, Clubul Sportiv Municipal Roman, alaturi de Federatia Romana de Arte Martiale, a organizat Campionatul National de Qwan Ki Do pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 4 si 12 ani, competitie ce a avut loc la Sala Sporturilor din Roman, loc unde au evoluat, pe categorii de varsta, peste 500 de sportivi din 27 de cluburi. Evenimentul a reunit, pentru prima data dupa cei doi ani de pandemie, reprezentantii Federatiei de Qwan Ki Do, antrenori si sportivi din 18 orase ale ... citeste toata stirea