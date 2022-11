CNAIR a aprobat traseul in regim de autostrada al centurii Gura Humorului

> Gheorghe Flutur: S-a primit unda verde pentru depunerea documentatiei de finantare pe bani europeniPresedintele Consiliului Judetului Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, joi, ca, in cursul zilei, CNAIR a aprobat traseul definitiv al centurii Gura Humorului, un drum rapid pe patru benzi, in regim de autostrada, parte a Autostrazii Nordului."Dupa ce in dimineata zilei de astazi (ieri - n.red.), in plenul Consiliului Judetean, s-a aprobat implicarea CJ Suceava ca lider de proiect in ... citeste toata stirea