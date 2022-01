CNSU relaxeaza masurile de carantinare pentru persoanele care vin in Romania si nu au certificat verde

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta luni Hotararea nr. 6 privind masurile pentru persoanele care vin in tara./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Astfel, se impune instituirea masurii carantinei cu o durata de 5 zile pentru persoanele care sosesc in ... citeste toata stirea