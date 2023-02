Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare meteo cod galben pentru judetul Suceava de vreme deosebit de rece si ger persistent valabila in perioada 8 - 11 februarie.Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului si Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea si dimineata va fi ger, iar temperaturile minime se vor situa in general intre -25 si -18 grade./* ... citeste toata stirea