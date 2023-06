Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o avertizare cod galben de vreme severa pentru judetul Suceava valabila de marti de la ora 14:00 pana miercuri la ora 3:00.Potrivit ANM, in intervalul mentionat, in nordul Banatului, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, precum si in nordul Moldovei, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ ... citeste toata stirea