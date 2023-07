Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de vreme severa pentru judetul Suceava valabil de duminica de la ora 12:00 pana luni la ora 10:00.Potrivit ANM, in intervalul mentionat, local in zonele montane, in vestul Transilvaniei si in nord-vestul Moldovei, vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ... citeste toata stirea