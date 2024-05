Colegiul "Vasile Lovinescu" din Falticeni aniverseaza 100 de ani de excelenta in educatie

Colegiul "Vasile Lovinescu" din municipiul Falticeni celebreaza un moment de referinta in istoria invatamantului local, marcand centenarul de la infiintare. Festivitatile vor avea loc in perioada 27 - 30 mai si vor include o serie de activitati menite sa evidentieze traditia si evolutia acestei institutii educative de prestigiu.Programul manifestarilor a inceput luni, 27 mai, la ora 10:00, cu festivitatea de deschidere la Centrul Cultural "Grigore Vasiliu Birlic". In aceeasi zi, vizitatorii ... citește toată știrea