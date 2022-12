Coloana de camioane care asteapta sa treaca prin PTF Siret a ajuns pana la Danila. Prefectul cere soferilor rabdare si a solicitat Politiei Rutiere sa fluidizeze circulatia

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Politiei Rutiere Suceava sa fluidizeze circulatia pe DN 2/E 85 in conditiile in care coloana de camioane care asteapta sa treaca prin PTF Siret depaseste 25 de kilometri.Potrivit Prefecturii Suceava, la sfarsitul saptamanii trecute, valorile de trafic pe DN2 (E85), mai ales in ceea ce priveste sensul spre iesirea din tara a autovehiculelor transport marfa intre localitatile Darmanesti si Siret au crescut in mod simtitor, in timp ce ... citeste toata stirea