Coloana de camioane spre Siret crescuse ieri la circa 24 km

> Autoritatile, in cautare de solutii in cazul blocajelor rutiere> Ele sunt necesare mai ales ca urmeaza inchiderea podului de la MilisautiColoana de autotrenuri se desfasura ieri-dimineata pe o distanta de aproximativ 24 km pe DN 2/E 85 spre Vama Siret, potrivit unei informari a Prefecturii Suceava.Sambata dimineata, coloana de camioane se micsorase la circa 20 km dupa ce vineri fusese de aproape 30 km.Potrivit sursei citate, in aceasta zona actioneaza trei echipaje de politie rutiera ... citeste toata stirea