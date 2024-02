Comisarii de Mediu a amendat o firma din Suceava cu 60.000 de lei

* in prima luna din an, Garda de Mediu a aplicat 9 amenzi in cuantum total de 218.000 lei * din cele 104 inspectii efectuate in ianuarie, doar 3 au fost planificate, 87 au vizat domeniul controlului poluarii industriale si 17 biodiversitatea, biosecuritatea si ariile naturale protejateIn urma unor sesizari venite din comunitate, comisarii Garzii de Mediu Suceava au efectuat, zilele trecute, un control, in colaborare cu reprezentanti ai SGA Suceava, privind existenta unor depozitari de balast ... citește toată știrea