Comisarii de mediu au amendat cu 15.000 de lei Primaria Mitocu Dragomirnei

> La Balta Ratei erau arse crengi provenite din toaletarea copacilor, fumul patrunzand in gospodariile din apropiereControlorii Comisariatului Judetean al Garzii de Mediu Suceava au descins pe raza comunei Mitocu Dragomirnei unde au constatat incalcari ale legislatiei in domeniu si, in consecinta, au aplicat sanctiuni. Comisarii de mediu au actionat dupa ce la sediul institutiei au sosit sesizari privind disconfortul provocat vecinatatilor prin arderea de deseuri depozitate ilegal pe raza ... citeste toata stirea