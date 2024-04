Comisarii pentru protectia consumatorului verifica concordanta dintre preturile la raft si cele de pe bonurile eliberate la casa

> Scopul consta in "asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informati in mod clar si precis", controlata fiind si "prezentarea publicitara" a produselorComisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Suceava desfasoara actiuni de control al produselor specifice Sarbatorilor pascale, precum si in domeniul HoReCa, informeaza institutia suceveana, mentionand ca acestea survin inclusiv pe fondul "afluentei mai mari de turisti". In judet a fost tinuta o sesiune de consiliere cu ... citește toată știrea